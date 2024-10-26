Економіка

Стало відомо звідки Зеленський візьме гроші на “єПідтримку”
26 Жовтня 2024 16:06
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єПідтримка
Володимир Зеленський анонсував нову програму "єПідтримка" – по тисячі гривень на людину від 1 грудня / Фото з відкритих джерел

Ідея “єПідтримки” виникла через те, що ми отримали закордонну допомогу, на яку навіть не розраховували.

Про це розповіла в ефірі КИЇВ24 народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк, відповідаючи на запитання, звідки держава візьме гроші на виплати, передає ТСН.

“Ця ідея виникла через те, що ми не розраховували, але отримали закордонну допомогу нашому бюджету. І так у нас з’явилися кошти, які ми можемо розподілити серед населення”, – пояснила вона.

На сім’ю, за словами нардепки, це буде в середньому 5 тисяч гривень.

“Це не багато, але й не мало. Для того, щоб виділити якусь окрему категорію осіб, це дуже важко буде адмініструвати. Загалом, якщо я правильно розумію ідею президента, це створює внутрішній попит, це допомагає населенню, але на наступний рік я не знаю, чи варто розраховувати на таку допомогу”, – зазначила Василевська-Смаглюк.

Нагадаємо, 25 жовтня президент Володимир Зеленський анонсував нову програму “єПідтримка” – по тисячі гривень на людину від 1 грудня.


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