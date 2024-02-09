Спорт

Стало відомо з ким Україна зіграє у Лізі націй

9 Лютого 2024 08:13
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футбол
Збірна України з футболу / Фото: Українська Асоціація Футболу

У Парижі, столиці Франції, відбулося жеребкування Ліги націй УЄФА 2024-2025. За його підсумками визначили суперників національної збірної України з футболу.

Про це повідомила Українська асоціація футболу.

У дивізіонах А, В і С виступатиме по 16 збірних, а в дивізіоні D — шість команд. Україна на жеребкуванні потрапила до другого кошика Ліги В й отримала по одному супернику з першого, третього та четвертого кошиків. У групі В1 синьо-жовті зіграють із Чехією, Албанією та Грузією.

Головний тренер національної збірної Сергій Ребров каже, що «нічого не очікував від жеребкування Ліги націй».

«Зараз ми очікуємо плей-оф відбору Євро-2024. Після ігор плей-оф ми будемо збирати інформацію про всі ці команди. Зараз, вважаю, повинні сконцентруватися на підготовці до березневих іспитів», — пояснив він, цитує його УАФ.


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