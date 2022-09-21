Стало відомо, кому в РФ в першу чергу надходять повістки

Російське видання “База” опитала тих, кому вже прийшли повістки і з ким зв’язалися з військкоматів в рамках оголошеної Путіним часткової мобілізації. Опитування проводилося у кількох регіонах Росії.

Судячи з опитування, повістки приходять, зазвичай, тим, хто має такі ВОСи (військово-облікові спеціальності):

Стрілок

Військовий розвідник

Санітарний інструктор

Сапер, а також тим, хто пов’язаний із інженерно-саперною розвідкою.

Танкіст (командир танка, механік-водій, навідник)

Фельдшер

Артилерист

“Напевно, цей список неповний і повістки приходять власникам інших ОСів. Проте, судячи з нашого опитування, власникам саме цих ОСів повістки приходять найчастіше”, – пише “База”.