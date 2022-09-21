Суспільство

Стало відомо, кому в РФ в першу чергу надходять повістки

21 Вересня 2022 15:54
48

Російське видання “База” опитала тих, кому вже прийшли повістки і з ким зв’язалися з військкоматів в рамках оголошеної Путіним часткової мобілізації. Опитування проводилося у кількох регіонах Росії.

Судячи з опитування, повістки приходять, зазвичай, тим, хто має такі ВОСи (військово-облікові спеціальності):

  • Стрілок
  • Військовий розвідник
  • Санітарний інструктор
  • Сапер, а також тим, хто пов’язаний із інженерно-саперною розвідкою.
  • Танкіст (командир танка, механік-водій, навідник)
  • Фельдшер
  • Артилерист

“Напевно, цей список неповний і повістки приходять власникам інших ОСів. Проте, судячи з нашого опитування, власникам саме цих ОСів повістки приходять найчастіше”, – пише “База”.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал

Думки

Евгений КОМАРОВСКИЙ

Горький Изюм
Віталій ПОРТНИКОВ

Путін хоче воювати
Александр КИРШ

Закрытие проекта “россия” назначено на 2023-й год
Евгений КОМАРОВСКИЙ

Коронавирус. Новости про меньшее зло
усі думки
ТОП-новини
21 Вересня 2022 15:28
18

Британія надасть Україні 500 млн доларів на закупівлю газу
21 Вересня 2022 15:54
48

Стало відомо, кому в РФ в першу чергу надходять повістки
21 Вересня 2022 15:15
21

Військові облігації можна буде купити в Дії
21 Вересня 2022 14:52
23

Під Торезом в ОРДО “зеків” навчатимуть воювати
21 Вересня 2022 14:35
145

Європейські лідери про указ Путіна
Останні новини
усі новини