Політика

Стало відомо коли розпочнуться переговори про вступ України до Євросоюзу
21 Червня 2024 15:34
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Рада ЄС визначила переговорні рамки для України та Молдови, які розпочнуться 25 червня у Люксембурзі.

Про це у соцмережі X повідомляє Бельгійського головування в Раді ЄС.

“Рада ЄС ухвалила загальну позицію Євросоюзу, включаючи рамкові умови для переговорів про вступ з Україною і Молдовою. Це відкриває шлях для початку переговорів у вівторок, 25 червня, в Люксембурзі”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що о 15:30 за місцевим часом розпочнеться міжурядова конференція з Україною. Міжурядова конференція з Молдовою стартує о 18:00.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що “ми з нетерпінням чекаємо” наступного тижня, 25 червня, коли Україна та ЄС збираються провести свою першу міжурядову конференцію, фактично розпочавши переговорний процес щодо вступу.

“Мільйони українців, та й покоління наших людей реалізують свою європейську мрію. Україна повертається до Європи, куди вона належала століттями, як повноправний член європейської спільноти”, — йдеться у дописі Зеленського у соцмережі X.


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