Стало відомо, де воював син підозрюваного у вбивстві Парубія

Син 52-річного львів’янина, підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія, воював у розвідці 93-ї окремої механізованої бригади й зник безвісти в Бахмуті у травні 2023 року.

Про це пише “Слідство. інфо”.

Інформацію підтвердила пресофіцерка 93-ї ОМБр Ірина Рибакова. Вона розповіла, що боєць Сцельніков з позивним “Лемберг” воював у розвідці 3-го мехбату і зник у травні 2023 року у Бахмуті.

Також на сайті ГУНП опублікована розшукова картка на сина підозрюваного у скоєнні вбивства політика. На порталі вказано, що Сцельніков Михайло-Віктор Михайлович зник безвісти 19 травня 2025 року в місті Бахмут, Донецької області.

Як повідомляють ЗМІ, син затриманого за вбивства Парубія пішов на війну добровольцем у лютому 2022 року. Він був єдиним сином львівської фотографині та журналістки, волонтерки Олени Чернінької — ексдружини підозрюваного у вбивстві Парубія.