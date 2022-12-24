Суспільство

Стало відомо, чи зміниться виплата допомоги переселенцям у 2023 році

24 Грудня 2022 10:42
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виплати, переселенці

З 1 січня 2023 року автоматичне нарахування допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам буде продовжене.

Про це заявила віцепрем’єр-міністр України Ірина Верещук, – пише МінРеінтеграції. 

«Хочу заспокоїти усіх переселенців: не потрібно після 1 січня звертатися до органів соцзахисту чи ЦНАПів для поновлення виплат. Ви як і раніше будете отримувати допомогу від держави», – уточнила посадовиця. 

Для отримання допомоги внутрішнім переселенцям не треба підтверджувати матеріальний стан. Адже допомога на проживання не залежить від отриманого доходу та є безстроковою. 

Відповідно до Порядку надання допомоги на проживання ВПО згадані виплати – це окремий вид допомоги, який призначається з місяця звернення без кінцевої дати її припинення. Тому допомога має й надалі виплачуватися усім внутрішнім переселенцям, без виключення.  

«Рада, що нам вдалося розв’язувати юридичні питання, щоб забезпечити безперебійними виплатами наших переселенців», – резюмувала очільниця Мінреінтеграції.


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