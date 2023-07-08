Політика

Стала відома програма європейського турне Байдена

8 Липня 2023 17:19
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Президент США Джо Байден у неділю вирушить у багатоденну поїздку Європою.

За інформацією з Білого дому:

  • Понеділок. Байден зустрінеться з королем Великобританії Карлом III та прем’єр-міністром Ріші Сунаком “для подальшого зміцнення тісних відносин між нашими країнами”.
  • Вівторок. Байден вирушить до Литви і проведе двосторонню зустріч із президентом Гітанасом Науседою. У вівторок та середу президент США візьме участь у саміті НАТО.
  • Середа. Байден виступить із промовою, в якій “підкреслить, як США, разом із нашими союзниками та партнерами, підтримують Україну, захищають демократичні цінності та вживають дій для вирішення глобальних проблем”.
  • Четвер. Байден візьме участь у двосторонній зустрічі з президентом Фінляндії Саулі Ніїністе в Гельсінкі та відвідає саміт лідерів США та Північних країн перед поверненням до США.

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