Спорт

Стадіон “Лужники” у Москві визнали непридатним для футболу

8 Березня 2023 14:39
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футбол

Керівництво Російської прем’єр-ліги оголосило про перенесення матчу 19-го туру чемпіонату Росії з футболу між “Торпедо” та “Уралом” з московського стадіону “Лужники” на підмосковну “Арену Хімки”. Зустріч команд запланована на 11 березня.

Раніше спільна комісія РПЛ та Російського футбольного союзу провела інспекційну перевірку «Лужніков» та визнала газон стадіону непридатним для проведення матчу.

Як пише Sports.ru, ймовірною причиною погіршення якості газону став патріотичний мітинг-концерт, що відбувся у «Лужниках» 22 лютого до Дня захисника Вітчизни.

Організатори стверджували, що на мітингу були присутні 200 тисяч людей. У ході заходу глядачі були як на трибунах, так і на самому газоні. Також на полі монтували потужні конструкції.

Як очікується, 18 березня у «Лужниках» відбудеться ще один патріотичний мітинг-концерт, присвячений дев’ятій річниці анексії Криму. На нього вже почали набирати глядачів через соцмережі.


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