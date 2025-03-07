ССО зачистили позиції та знищили групу окупантів на Курщині (відео)

Бійці Сил спеціальних операцій зачистили позиції військових РФ в Курській області. Знищено групу окупантів.

Про це повідомили в ССО Збройних Сил України.

“Оператори 6 полку Рейнджер Сил спеціальних операцій здійснили наліт на позиції ворога на Курщині. У ході вдалих спеціальних дій група воїнів ССО знищила вісьмох окупантів”, – йдеться в повідомленні.

Знищений на Курщині окупант / Скриншот

За даними Генштабу ЗСУ станом на 16:00 7 березня, в Курській області українські оборонці відбили п’ять атак росіян, ще п’ять зіткнень досі тривають. Від початку доби противник завдав 11 авіаційних ударів, загалом скинув по позиціях ЗСУ та населених пунктах 16 керованих авіаційних бомб та здійснив 185 артилерійських обстрілів.

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