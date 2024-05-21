Суспільство

ССО за декілька тижнів знищили пів дивізіону російських ЗРК “Бук”

21 Травня 2024 18:11
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війна
Палаючий російський ЗРК "Бук" / Скриншот з відео

Сили спецоперацій знищили упродовж трьох тижнів чотири (пів дивізіону) російських зенітно-ракетні комплекси “Бук”.

“Оператори 3-го окремого полку ССО за три тижні розбили пів дивізіону зенітно-ракетних комплексів “Бук” росіян на одному з операційних напрямків. Три ЗРК було уражено наприкінці квітня – початку травня”, – йдеться у повідомленні.

Четвертий “Бук” знищили нещодавно, під час розвідувальних дій. 

“По ворожій цілі оперативно нанесено вогневе ураження ударним дроном. Зазначимо, що це – одна з останніх новітніх розробок, яка поступила на озброєння Сил спеціальних операцій. Результат влучної роботи ССО – палаючі залишки російського заліза”, – повідомили в ССО.


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