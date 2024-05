ССО за декілька тижнів знищили пів дивізіону російських ЗРК “Бук”

Сили спецоперацій знищили упродовж трьох тижнів чотири (пів дивізіону) російських зенітно-ракетні комплекси “Бук”.

“Оператори 3-го окремого полку ССО за три тижні розбили пів дивізіону зенітно-ракетних комплексів “Бук” росіян на одному з операційних напрямків. Три ЗРК було уражено наприкінці квітня – початку травня”, – йдеться у повідомленні.

Четвертий “Бук” знищили нещодавно, під час розвідувальних дій.

“По ворожій цілі оперативно нанесено вогневе ураження ударним дроном. Зазначимо, що це – одна з останніх новітніх розробок, яка поступила на озброєння Сил спеціальних операцій. Результат влучної роботи ССО – палаючі залишки російського заліза”, – повідомили в ССО.

Destruction of russian BUK launcher by Ukrainian SOF operators. Overall, 4 such systems were destroyed during last three weeks by SOF combat UAV operators. pic.twitter.com/aI0EQhtOds