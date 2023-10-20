ССО показали як палає техніка росіян під Авдіївкою

На Авдіївському напрямку ворог поновив наступальні дії та не полишає спроб оточити місто.

Однак наші захисники міцно тримають оборону і завдають ворогу чималих втрат, повідомляють Сили спеціальних операцій.

Оператори 3-го полку ССО виявили важку техніку окупантів, яка сунула у напрямку Авдіївки. За допомогою наявного озброєння, а саме FPV-дронів, ПЗРК Javelin, мінометів, наші воїни оперативно зупинили ворога. Як наслідок якісної роботи знищено: