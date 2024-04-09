США знову критикують українські удари по російських НПЗ

Міністр оборони США Ллойд Остін попередив, що нещодавні атаки України на російські нафтопереробні заводи можуть вплинути на світові енергетичні ринки, і закликав країну зосередитися на військових об’єктах.

Про це він сказав на засіданні комітету Сенату США з питань збройних сил, передає Bloomberg.

“Ці атаки можуть мати наслідки для глобальної енергетичної ситуації. Україні краще бити по тактичних і оперативних цілях, які можуть безпосередньо вплинути на поточний бій”, — сказав глава Пентагону.

Остін також повторив прохання адміністрації США до Конгресу схвалити додаткову військову допомогу Україні. Він зазначив, що така допомога також забезпечує робочими місцями американських робітників через збільшення оборонного виробництва США.

“Понад 50 мільярдів доларів із додаткової допомоги на національну безпеку буде розподілено між більш ніж 30 штатами. Ці гроші сприятимуть роботі оборонної промисловості, включаючи виробництво боєприпасів та підводних човнів”, — сказав Остін.

Зауваження Остіна, щодо ударів по російських НПЗ засудив сенатор-республіканець Том Коттон, який звинуватив адміністрацію в перешкоджанні ефективним діям України з політичних причин.

“Мені здається, що адміністрація Байдена не хоче, щоб ціни на газ підвищувалися в рік виборів”, — сказав він.

Bloomberg зазначає, що Байден присвятив більшу частину свого президентства боротьбі з інфляцією, включаючи ціни на бензин для американських споживачів.