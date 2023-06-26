Політика

США завтра оголосять про новий пакет військової допомоги Україні – Reuters

26 Червня 2023 20:13
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зброя, допомога

Вже у вівторок Сполучені Штати планують оголосити про новий пакет військової допомоги для України на суму до 500 мільйонів доларів США, зберігаючи рішучість США допомогти Україні проти Росії.

Про це повідомляє Reuters.

За словами двох американських чиновників, цей пакет включатиме наземну техніку, оскільки Україна буде посилювати свій контрнаступ. Очікується, що до нього увійдуть 30 бойових машин Bradley і 25 бронетранспортерів Stryker, сказала одна із офіційних осіб.

У рамках пакету допомоги Україна отримає боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS), протитанкову зброю, включаючи Javelin, і боєприпаси для зенітних систем Patriot і Stinger.

За словами неназваних офіційних осіб, пакет все ще формується і може змінитися.

Пакет фінансуватиметься за допомогою програми Presidential Drawdown Authority, або PDA, яка уповноважує президента передавати статті та послуги з запасів США без схвалення Конгресу під час надзвичайної ситуації. Зброя надходитиме з надлишкових запасів США.

Пакет допомоги у сфері безпеки стане 41-м, схваленим США для України з моменту російського вторгнення в лютому 2022 року, на загальну суму понад 40 мільярдів доларів.


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