США затримали нафтовий танкер Sagitta, який пов’язують з “тіньовим флотом” РФ

Збройні сили США 20 січня затримали в Карибському морі нафтовий танкер Sagitta, який перебуває під санкціями. Судно пов’язують із “тіньовим флотом” Росії та незаконним експортом нафти.

Про це повідомили в Південному командуванні США.

Американські військові перехопили танкер Sagitta вранці 20 січня у Карибському морі в рамках операції “Південний спис”.

“Затримання ще одного танкера, який порушив встановлений президентом Трампом карантин для санкціонованих суден у Карибському басейні, демонструє нашу рішучість забезпечити, щоб єдиною нафтою, яка вивозиться з Венесуели, була нафта, яка координується належним чином і відповідно до закону”, – йдеться в повідомленні.

У командуванні також заявили, що дії об’єднаних сил у Західній півкулі спрямовані на гарантування безпеки та стабільності.

За даними Головного управління розвідки Міноборони України, танкер Sagitta ходить під прапором Гаяни та використовується для експорту російської нафти й нафтопродуктів з портів Балтійського моря та тихоокеанського регіону. Основними напрямками постачання були Китай та Індія. Судно перевозило нафту в обхід санкцій, запроваджених ЄС, Великою Британією, США, Канадою, Швейцарією, Австралією, Новою Зеландією та Україною.

11 січня в Міністерстві оборони США заявили, що перехоплюватимуть усі кораблі “тіньового флоту”, які перевозять венесуельську нафту.