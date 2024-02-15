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США запустили супутники стеження за гіперзвуковим і балістичним ракетами

15 Лютого 2024 15:57
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сша, супутник
Космічні сили США запустили шість супутників стеження за гіперзвуковим і балістичним ракетами / Фото: Міноборони США

Космічні сили США запустили шість супутників стеження за гіперзвуковим і балістичним ракетами на навколоземну орбіту з космічного стартового комплексу на мисі Канаверал за допомогою ракети SpaceX Falcon 9.

Про це повідомляє Міноборони США.

Агентство протиракетної оборони (MDA) і Агентство космічного розвитку (SDA) підтвердили успішний запуск супутників.

Зазначається, що два супутники для гіперзвукового та балістичного космічного датчика відстеження (HBTSS) MDA та чотири супутники рівня відстеження SDA Tranche T0 безпечно доставлені на орбіту та почали проводити тестові дослідження.

Після запуску двох прототипів систем два роки триватимуть випробування на орбіті. Протягом наступних кількох тижнів інженери MDA і SDA проведуть серію тестів і процедур перевірки, щоб переконатися, що супутники працюють і комунікують з іншими системами належним чином.

“Цей запуск є ключовим моментом для MDA, оскільки ми вступаємо в новий етап попередження про ракети, відстеження та захисту. Ці супутники HBTSS є суттєвим кроком вперед у наших зусиллях випередити наших супротивників”, — сказав директор MDA генерал-лейтенант Хіт Коллінз.


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