США запропонують Україні спрощену угоду щодо видобутку мінералів, – Reuters

Адміністрація Дональда Трампа може спробувати укласти спрощену угоду з Україною з видобутку корисних копалин, щоб швидко укласти договір і пізніше обговорити деталі умови, наприклад, який обсяг українських ресурсів буде належати США.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела.

Це сталося після того, як минулого тижня президент України Володимир Зеленський відхилив пропозицію США, згідно з якою Вашингтон отримав би 50% критично важливих мінеральних ресурсів України, включно з графітом, ураном, титаном і літієм, останній з яких є ключовим компонентом для акумуляторів електромобілів.

Цей епізод дав зрозуміти, що досягнення повної домовленості потребуватиме часу, кажуть джерела. Але президент Трамп хоче укласти договір з Україною, перш ніж санкціонувати збільшення американської військової підтримки Києву або просуватися вперед у спробі стати посередником у мирних переговорах між Україною і Росією.

Посланець Трампа по Україні Кіт Келлогг перебуває в Києві цього тижня, щоб обговорити параметри переглянутого пакту і те, що потрібно Україні в обмін на його підписання. Зеленський сказав, що зустрінеться з Келлоггом у четвер, “і для нас вкрай важливо, щоб ця зустріч – і загалом співпраця з Америкою – були конструктивними”.

На запитання, чи будуть американські чиновники продовжувати домагатися укладення угоди, радник Трампа, який говорив на умовах анонімності, сказав про Зеленського: “Безумовно, нам потрібно повернути цього хлопця до реальності”.

Прагнення до укладення угоди триває, незважаючи на зростаючий розрив між Трампом і Зеленським.

За словами джерел, для Трампа важливо, щоб він міг публічно продемонструвати американському народу, що США компенсують допомогу.

Третє джерело, знайоме з питанням, сказало, що Україна готова укласти угоду з адміністрацією Трампа. Інше джерело також сказало, що Київ готовий піти на угоду, але вона не повинна виглядати такою ж “хижою”, як угода, яку вперше запропонували США.

Переглянутий, спрощений підхід допоможе Сполученим Штатам обійти численні юридичні та логістичні перешкоди і дасть їм час для пізніших переговорів про деталі розробки, включно з розподілом доходів.