Вашингтон запропонував G7 план конфіскації російських активів на 300 млрд доларів

США запропонували робочим групам Великої сімки (G7) вивчити шляхи арешту заморожених російських активів на суму 300 мільярдів доларів. Країни планують узгодити їх до другої річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну, повідомляє Financial Times.

Видання зазначає, що хоча жодних рішень ще не прийнято, а питання залишається предметом гарячих дискусій у європейських столицях, прискорення роботи над конфіскацією російських активів та їх подальша передача Україні підкреслює важливість такого кроку для Заходу.

За словами джерел FT, у грудні цю тему обговорювали як міністри фінансів G7, так і їхні заступники.

США, за підтримки Великої Британії, Японії та Канади, запропонували продовжити підготовчу роботу, щоб варіанти були готові до потенційної зустрічі лідерів G7 приблизно 24 лютого.

Три робочі групи, запропоновані США, вивчатимуть юридичні питання, пов’язані з конфіскацією, методи застосування такої політики та пом’якшення ризиків, а також варіанти того, як найкраще спрямувати підтримку Україні.

Деякі країни ЄС, серед яких Німеччина, Франція та Італія, висловили застереження з цього приводу та наголосили на необхідності ретельної оцінки законності конфіскації активів РФ.

Крім того, кілька європейських міністрів також наголосили на необхідності збереження високого рівня секретності такого кроку.

Повідомляється, що у західних столицях розглядаються різні варіанти, починаючи від прямої конфіскації і витрати російських активів, і закінчуючи отриманням доходів від них або використанням їх як застави для отримання кредитів.

ЄС поки що не вдається до арешту самих російських активів, натомість вивчає способи вилучення прибутків, отриманих такими фінансовими установами, як Euroclear, де зберігаються суверенні активи РФ на суму 191 млрд євро.

Досі Вашингтон публічно не підтримував арешт російських активів, проте цього року США в приватному порядку розповсюдили в рамках G7 дискусійний документ, в якому припускають, що арешт заморожених активів Москви був би законним як «контрзахід, що спонукає Росію припинити агресію».

Попри це, Європа, де знаходиться більшість російських активів, налаштована набагато обережніше, побоюючись можливих наслідків для фінансової стабільності, а також дій у відповідь з боку Росії.