США закликали Росію повернути Україні контроль над ЗАЕС

Речник Державного департаменту США Метью Міллер повідомив, що Держдеп спостерігає за ситуацією на станції – там ознайомилися з офіційним звітом МАГАТЕ, який зазначає, що пошкодження дроном не поставили під загрозу ядерну безпеку.

Про це він заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер.

“Росія грає в дуже небезпечну гру, захопивши українську атомну електростанцію. Це небезпечно і ми продовжуємо закликати Росію вивести свій військовий і цивільний персонал із заводу, повернути повний контроль над станцією компетентним українським органам влади та утримуватися від будь-яких дій, які можуть призвести до ядерного інциденту на станції”, – наголосив Міллер.