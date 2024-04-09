Суспільство

США закликали Росію повернути Україні контроль над ЗАЕС

9 Квітня 2024 08:17
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сша, заес, рф
ЗАЕС / Getty Images

Речник Державного департаменту США Метью Міллер повідомив, що  Держдеп спостерігає за ситуацією на станції – там ознайомилися з офіційним звітом МАГАТЕ, який зазначає, що пошкодження дроном не поставили під загрозу ядерну безпеку.

Про це він заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер.

“Росія грає в дуже небезпечну гру, захопивши українську атомну електростанцію. Це небезпечно і ми продовжуємо закликати Росію вивести свій військовий і цивільний персонал із заводу, повернути повний контроль над станцією компетентним українським органам влади та утримуватися від будь-яких дій, які можуть призвести до ядерного інциденту на станції”, – наголосив Міллер.


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