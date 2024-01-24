США забезпечать бюджетну підтримку України на $11,8 мільярда

Адміністрація Байдена має намір забезпечити Києву бюджетну підтримку в розмірі 11,8 млрд доларів у рамках запиту на додаткове фінансування.

Про це заявила міністр фінансів Джанет Єллен під час віртуальної зустрічі з прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем, повідомляє “Голос Америки“.

У заяві Мінфіну за підсумками зустрічі наголошується, що лідерство США в наданні прямої бюджетної підтримки Україні стимулює інших донорів, які забезпечують приблизно три чверті потреб України в зовнішньому фінансуванні на 2024 рік. Ця допомога підтримує життєво важливі державні потреби, включно з фінансуванням лікарень, шкіл, служб швидкого реагування.

“Фінансова підтримка України залишається нерозривно пов’язаною з її успіхами на полі бою”, – заявили в Мінфіні, додавши, що ця підтримка також демонструє рішучість США та їхніх союзників захищати територіальний суверенітет і свободи демократичних країн.

Водночас, за повідомленням Мінфіну, Єллен наголосила на важливості якнайшвидшого ухвалення Конгресом рішення про основний пакет фінансової підтримки України.

“Надання фінансової підтримки Україні допоможе їй виграти війну і (водночас допоможе) відстояти інтереси національної безпеки США в глобальному масштабі”, – наголосило Міністерство фінансів.