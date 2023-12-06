США висунули обвинувачення чотирьом російським окупантам за тортури над американцем

Міністерство юстиції США вперше висунуло обвинувачення у воєнних злочинах проти чотирьох російських окупантів, обвинувачених у викраденні та тортурах американця під час вторгнення в Україну.

Про це повідомляє The Guardian.

Слідство встановило, що четверо підозрюваних викрали американця з його будинку в одному з українських сіл у 2022 році. Його вивезли в російське військове містечко, де протягом десяти днів били та допитували.

Чоловік розповів, що російські окупанти роздягнули його, направили пістолет у голову і жорстоко побили.

Міністр внутрішньої безпеки США Алехандро Майоркас заявив, що це перший випадок, коли американська сторона висунула подібне звинувачення російським окупантам.

Також Майоркас заявив, що потерпілий упізнав чотирьох російських військових, які вчинили воєнний злочин проти нього.