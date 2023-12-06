Кримінал

США висунули обвинувачення чотирьом російським окупантам за тортури над американцем

6 Грудня 2023 19:12
читать на русском →
росія, сша

Міністерство юстиції США вперше висунуло обвинувачення у воєнних злочинах проти чотирьох російських окупантів, обвинувачених у викраденні та тортурах американця під час вторгнення в Україну.

Про це повідомляє The Guardian.

Слідство встановило, що четверо підозрюваних викрали американця з його будинку в одному з українських сіл у 2022 році. Його вивезли в російське військове містечко, де протягом десяти днів били та допитували.

Чоловік розповів, що російські окупанти роздягнули його, направили пістолет у голову і жорстоко побили.

Міністр внутрішньої безпеки США Алехандро Майоркас заявив, що це перший випадок, коли американська сторона висунула подібне звинувачення російським окупантам.

Також Майоркас заявив, що потерпілий упізнав чотирьох російських військових, які вчинили воєнний злочин проти нього.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
6 Грудня 2023 20:20

США оголосили про новий пакет військової допомоги
6 Грудня 2023 20:02

Країни ЄС поставили Україні менше половини з обіцяного 1 млн снарядів
6 Грудня 2023 19:12

США висунули обвинувачення чотирьом російським окупантам за тортури над американцем
6 Грудня 2023 17:19

Киву ліквідувала СБУ – ЗМІ
6 Грудня 2023 16:12

Блокада кордону польськими перевізниками затримує військову допомогу ЗСУ, – Reuters
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Сергій ФУРСА

Що по допомозі США? Нас всі кинули? Ми всі помремо?
Дмитро ЯРОШ

Декілька слів про Перемогу…
Леонід МАСЛОВ

Содоміт-росіянин — все одно росіянин
Павло КАЗАРІН

Комфорт тилової реальності
Костянтин НЕМІЧЕВ

ДЕМОБІЛІЗАЦІЯ?
Віталій ПОРТНИКОВ

Крим і Майдан
усі думки