Політика

США випробували міжконтинентальну балістичну ракету “Мінітмен-3”
6 Листопада 2024 15:22
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зброя, сша
Випробування міжконтинентальної балістичної ракети “Мінітмен-3” / Фото: База космічних сил “Ванденберг”

Військові США провели тестовий пуск міжконтинентальної балістичної ракети “Мінітмен-3”, повідомила 6 листопада прес-служба американської бази космічних сил “Ванденберг”.

За даними військових, спільна група льотчиків ВПС і ВМС запустила балістичну ракету о 23:01 за місцевим часом. Пуск провели незабаром після того, як у США закрилися виборчі дільниці, на яких 5 листопада обирали президента країни.

Представники бази зазначили, що це рутинний пуск, покликаний показати, що США здатні ефективно стримувати загрози XXI століття.

“Подібні випробування проводилися вже понад 300 разів, і це випробування не стало наслідком поточних світових подій”, – зазначила пресслужба.


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