США випробували міжконтинентальну балістичну ракету “Мінітмен-3”

Військові США провели тестовий пуск міжконтинентальної балістичної ракети “Мінітмен-3”, повідомила 6 листопада прес-служба американської бази космічних сил “Ванденберг”.

За даними військових, спільна група льотчиків ВПС і ВМС запустила балістичну ракету о 23:01 за місцевим часом. Пуск провели незабаром після того, як у США закрилися виборчі дільниці, на яких 5 листопада обирали президента країни.

Представники бази зазначили, що це рутинний пуск, покликаний показати, що США здатні ефективно стримувати загрози XXI століття.

“Подібні випробування проводилися вже понад 300 разів, і це випробування не стало наслідком поточних світових подій”, – зазначила пресслужба.