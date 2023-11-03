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США використовують БПЛА для пошуків заручників у секторі Гази

3 Листопада 2023 10:29
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сша, ізраїль

США використовували БПЛА для спостереження над сектором Гази, щоб знайти заручників, захоплених бойовиками ХАМАС під час нападу на Ізраїль 7 жовтня, повідомляє Reuters з посиланням на двох американських чиновників.

Співрозмовники видання на умовах анонімності сказали, що США здійснювали польоти над сектором Гази більше тижня.

Представники США заявили, що 10 американців, яких вважають зниклими безвісти, можуть бути серед понад 200 людей, взятих у заручники в секторі Гази, де вони можуть утримуватися в розгалуженій мережі тунелів ХАМАС.

Раніше у ЦАХАЛ заявили, що кількість заручників, утримуваних ХАМАС у секторі Гази, досягла 240 осіб.


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