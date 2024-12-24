США виділили понад $250 мільйонів на виробництво ракет, зокрема, й для України

Міністерство оборони США оголосило про виділення $253,7 мільйона компанії Williams International для збільшення виробництва ракетних двигунів, повідомляє Пентагон.

Фінансування надано за Законом про оборонне виробництво (DPA), зокрема, в межах програм військової допомоги Україні.

Ці кошти дозволять компанії наростити потужності виробництва двигунів для таких ракет, як Harpoon, JASSM, LRASM, Tomahawk, а також іншої високоточної ударної зброї.

За словами помічниці міністра оборони США Лаури Тейлор-Кейл, ці заходи є частиною Національної оборонно-промислової стратегії, яка передбачає розширення внутрішнього виробництва та забезпечення стабільних ланцюгів постачання.