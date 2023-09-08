США виділяють новий пакет військової допомоги Україні

Міністерство оборони США оголосило про новий пакет військової допомоги для України, який має забезпечити її потреби на полі бою.

Як зазначили в Пентагоні, пакет вартістю у 600 мільйонів доларів надається в рамках Ініціативи безпекової допомоги Україні (USAI). Він міститиме обладнання для посилення системи протиповітряної оборони України, артилерійські боєприпаси та інші засоби.

Зокрема, до нового пакету військової допомоги від США увійшли: