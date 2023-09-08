США виділяють новий пакет військової допомоги Україні

Міністерство оборони США оголосило про новий пакет військової допомоги для України, який має забезпечити її потреби на полі бою.
Як зазначили в Пентагоні, пакет вартістю у 600 мільйонів доларів надається в рамках Ініціативи безпекової допомоги Україні (USAI). Він міститиме обладнання для посилення системи протиповітряної оборони України, артилерійські боєприпаси та інші засоби.
Зокрема, до нового пакету військової допомоги від США увійшли:
- обладнання для підтримки і зміцнення систем протиповітряної оборони України;
- додаткові боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS);
- 105-мм артилерійські снаряди;
- засоби радіоелектронної боротьби та протидії радіоелектронній боротьбі;
- боєприпаси для розмінування та знищення перешкод;
- обладнання для розмінування;
- підтримка і обладнання для тренувань, технічного обслуговування і забезпечення діяльності.