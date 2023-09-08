Політика

США виділяють новий пакет військової допомоги Україні

8 Вересня 2023 07:22
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зброя, сша

Міністерство оборони США оголосило про новий пакет військової допомоги для України, який має забезпечити її потреби на полі бою.

Як зазначили в Пентагоні, пакет вартістю у 600 мільйонів доларів надається в рамках Ініціативи безпекової допомоги Україні (USAI). Він міститиме обладнання для посилення системи протиповітряної оборони України, артилерійські боєприпаси та інші засоби.

Зокрема, до нового пакету військової допомоги від США увійшли:

  • обладнання для підтримки і зміцнення систем протиповітряної оборони України;
  • додаткові боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS);
  • 105-мм артилерійські снаряди;
  • засоби радіоелектронної боротьби та протидії радіоелектронній боротьбі;
  • боєприпаси для розмінування та знищення перешкод;
  • обладнання для розмінування;
  • підтримка і обладнання для тренувань, технічного обслуговування і забезпечення діяльності.

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