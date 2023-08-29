США виділяють новий пакет військової допомоги Україні

Сполучені Штати у вівторок оголосили про надання Україні чергового пакета військової допомоги розміром 250 мільйонів доларів.

Про це йдеться в заяві державного секретаря США Ентоні Блінкена.

До нового пакета входять ракети AIM-9M для протиповітряної оборони, снаряди для HIMARS, артилерійські снаряди калібрів 155 мм і 105 мм, обладнання для розмінування, Javelin та інші протитанкові системи та ракети.

Також у заяві Блінкена згадані понад три мільйони боєприпасів до стрілецької зброї, карети швидкої допомоги, підривні боєприпаси для усунення перешкод, а також запасні частини, фінансування послуг, навчання та транспортування.

Держсекретар США не уточнює, але, ймовірно, новий пакет допомоги надаватиметься за механізмом Presidental Drawdown Authority – тобто із запасів американської армії, що прискорить його постачання в Україну.