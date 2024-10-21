Економіка

США виділять $800 мільйонів на виробництво українських дронів, – Зеленський
21 Жовтня 2024 20:52
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бпла, зброя
Український ударний дрон "Лютий" готують до старту / Фото: CNN

США готують пакет допомоги Україні який буде направлений на виробництво українських дронів.

Про це у вечірньому зверненні повідомив президент Володимир Зеленський.

“Готується окремий пакет – фінансування на виробництво українських дронів, 800 мільйонів доларів. Україна вдячна за цю підтримку. Нам потрібно, щоб попри будь-які загрози політичного характеру у світі Україна могла незмінно захищати свій суверенітет, свою незалежність”, – сказав Зеленський.

21 жовтня, вранці міністр оборони США Ллойд Остін з неоголошеним візитом приїхав до Києва.

Під час зустрічі із президентом Володимиром Зеленський міністр оборони США Ллойд Остін оголосив надання Україні чергового пакета військової допомоги на 400 мільйонів доларів. Він містить додаткові боєприпаси, бронетехніку та протитанкові засоби.


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