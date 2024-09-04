США ввели санкції проти російських пропагандистів через спроби вплинути на американські вибори

Міністерство фінансів США запровадило санкції проти RT через спроби Москви вплинути на президентські вибори. Про це йдеться в заяві Мінфіну США.

Під санкції потрапили 10 фізичних осіб і дві організації. Обмеження запровадили щодо медіагрупи «Россия сегодня» і п’яти її дочірніх структур: РИА Новости, RT, ТВ-Новости, Ruptly і Sputnik.

Також обмеження запровадили проти головної редакторки RT Маргарити Симоньян і восьми топ-менеджерів RT, серед них – заступники головної редакторки Єлизавета Бродська та Антон Анісімов, заступник директора англомовного інформаційного мовлення RT Андрій Кияшко, менеджерка проєктів цифрових медіа RT Костянтин Калашников і співробітниця відділу цифрових медіапроєктів RT Олена Афанасьєва.

Мінфін повідомив, що структури медіагрупи «Россия сегодня» внесли до списку іноземних місій, влада запровадить візові обмеження та оголосить про винагороду до десяти мільйонів доларів за інформацію, що стосується іноземного втручання у вибори в США.

«Російські державні структури вже давно використовують різні інструменти, як-от генеративний штучний інтелект, діпфейки та дезінформацію, у спробі підірвати довіру до виборчих процесів та інституцій Сполучених Штатів», – ідеться в заяві Мінфіну.

У Мін’юсті США повідомили, що висунули обвинувачення в порушенні закону про іноземних агентів і відмиванні грошей двом співробітникам RT Костянтину Калашникову та Олені Афанасьєвій. За версією відомства, співробітники російського державного ЗМІ витратили майже 10 мільйонів доларів на публікацію тисячі відеороликів на захист російських інтересів.