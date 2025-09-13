США ввели нові санкції проти компаній, які допомагають РФ

США ввели нові санкції проти компаній, які допомагали Росії обходити експортні обмеження. До списку потрапили структури з Китаю, Туреччини, ОАЕ та інших країн.

Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Згідно з рішенням, обмеження поширюються на:

23 китайські компанії,

3 турецькі,

2 з ОАЕ,

по одній з Індії, Ірану, Сінгапуру та Тайваню,

а також низку російських фірм.

Причиною стало те, що ці структури, за даними Вашингтона, діяли всупереч інтересам національної безпеки США. Йдеться про виробників мікроелектроніки, біотехнологічні компанії та логістичних операторів.

До списку внесли, зокрема, Китайську академію наук за підтримку оборонних програм, а також турецькі компанії, які переправляли електроніку до Росії.

“Це ще один важливий крок у руйнуванні можливостей Кремля підтримувати свою військову машину. Санкції мають тільки посилюватися”, — наголосив Єрмак.

Нові правила набрали чинності 12 вересня 2025 року.