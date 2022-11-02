Політика

США впевнені, що Пхеньян постачає Росії артилерійські снаряди

2 Листопада 2022 19:17
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війна, зброя, кндр

Телекомпанія CNN повідомила з посиланням на дані американської розвідки, що КНДР допомагає Росії у війні проти України, постачаючи їй артилерійські снаряди та ретельно приховуючи при цьому кінцевий пункт призначення.

Ці дані оприлюднили через два місяці після того, як американські розвідслужби вперше висловили підозри, що Росія може закуповувати у Північної Кореї мільйони снарядів і ракет, сказано в публікації.

“У вересні КНДР публічно заперечувала той факт, що вона збирається надати Росії боєприпаси, – заявив CNN координатор Ради національної безпеки США Джон Кірбі. – Однак, за наявною у нас інформацією, КНДР таємно постачає Росії значну кількість артилерійських снарядів для війни з Україною, намагаючись при цьому приховати реальне місце призначення поставок зброї та створити враження, що вона призначається для країн Близького Сходу чи Північної Африки”.

Офіційні особи не надали журналістам CNN будь-яких доказів своїх звинувачень, а розвіддані не містять інформації про те, скільки саме зброї було поставлено або яким чином здійснювалася оплата угоди.

Проте, з погляду американців, ці військові поставки з КНДР, поряд із купівлею в Ірані безпілотників та інших озброєнь, свідчать про те, що за вісім місяців війни російські запаси конвенційної зброї почали закінчуватися, пишуть автори.

Ще два тижні тому директор Національної розвідки США Евріл Хейнс стверджувала, що “експортний контроль змушує Росію звертатися за постачанням безпілотників, артснарядів та ракет до таких країн, як Іран та Північна Корея”.

Кірбі, у свою чергу, зазначив, що підтримка Росії з боку Ірану та Північної Кореї не змінить перебіг цієї війни.

Однак постачання озброєнь все ж таки можуть допомогти Росії продовжувати затяжні артилерійські бої на лінії зіткнення.

“Ми продовжимо стежити за здійсненням таких поставок”, – зазначив він, наголосивши, що Росія намагається отримати підтримку у режимів на кшталт Північної Кореї та Ірану, щоб продовжувати свою агресивну кампанію в Україні “в умовах дефіциту запасів та ефективності міжнародних санкцій”.


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