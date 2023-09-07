Економіка

США вперше передадуть Україні конфісковані російські активи – Блінкен

7 Вересня 2023 08:04
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допомога, сша

США вперше передадуть Україні конфісковані у російських олігархів, що потрапили під санкції, активи, повідомив державний секретар США Ентоні Блінкен.

“Ми вперше передаємо Україні активи, конфісковані у російських олігархів, які потрапили під санкції, які тепер використовуватимуться для підтримки українських військових ветеранів”, – заявив він на спільній пресконференції з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.

Він наголосив, що “ті, хто сприяв агресивній війні Путіна, мають заплатити за це”.

Говорячи про питання експорту українського зерна, Блінкен зазначив, що США чинять міжнародний тиск на Росію, щоб вона повернулася до “Чорноморської зернової ініціативи”, але водночас США працюють з Україною над пошуком та використанням альтернативних маршрутів для постачання зерна до інших країн.

Держсекретар зазначив, що США “немає ілюзій” щодо того, що шлях вперед в Україні буде легким, але запевнив у незмінності підтримки США.

“І моє послання сьогодні від імені президента Байдена, Сполучених Штатів до українського народу таке: так само, як ми підтримували вас, щоб забезпечити виживання вашої нації протягом останніх 20 місяців, ми підтримуватимемо вас, поки ви визначаєте своє майбутнє та відновлюєте вільну, життєстійку, процвітаючу Україну”, – підсумував він.


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