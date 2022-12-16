США відповіли на зауваження Росії щодо систем Patriot для України

Державний департамент США, відповідаючи на коментарі російського уряду про те, що можливе постачання США ракетних комплексів Patriot в Україну «призведе до непередбачуваних наслідків» і загрожуватиме глобальній безпеці, вкотре заявив, що Росія несе одноосібну відповідальність за провокації в Україні.

«Єдині провокаційні заходи, які були вжиті протягом усього цього конфлікту, зроблені Росією», — заявив заступник речника Держдепартаменту Ведант Патель на прес-брифінгу в п’ятницю, передає CNN.

«США не зараз і ніколи не були у стані війни з Росією», — сказав Патель.

Цього тижня CNN повідомило, що адміністрація президента Джо Байдена завершує плани щодо відправки системи протиракетної оборони Patriot в Україну.

Хоча Патель не оголосив про нову допомогу США в сфері безпеки Україні, він сказав, що США робили «саме те, що президент Байден сказав президенту [Володимиру] Путіну, що ми зробимо … якщо Росія нападе на Україну, ми надамо допомогу в безпеці і допоможемо Україні захистити себе та захистити свою територіальну цілісність і суверенітет».