Політика

США відкривають нову базу ППО на півночі Польщі
13 Листопада 2024 12:14
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польща, сша
Протиракетний комплекс Aegis Ashore / Фото: US Army

Сьогодні США офіційно відкриють нову базу протиповітряної оборони на півночі Польщі, повідомляє Reuters.

Розташована в місті Редзіково, неподалік Балтійського моря, ця база будувалася з 2000-х років і, на думку Варшави, є символом надійного військового союзу з Вашингтоном.

Об’єкт під назвою Aegis Ashore є частиною загального протиракетного щита НАТО, який, за даними альянсу, здатний перехоплювати балістичні ракети малої та середньої дальності. До інших ключових компонентів системи захисту входять ще одна база Aegis Ashore у Румунії, есмінці ВМС США, що дислокуються в іспанському порту Рота, а також радар раннього попередження в турецькому місті Куреджик.

Москва розглядає проєкт як “загрозу” своїй безпеці з 2007 року, ще коли база в Польщі була в стадії планування. Проте НАТО наполягає на суто оборонному характері системи.


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