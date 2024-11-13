США відкривають нову базу ППО на півночі Польщі

Сьогодні США офіційно відкриють нову базу протиповітряної оборони на півночі Польщі, повідомляє Reuters.

Розташована в місті Редзіково, неподалік Балтійського моря, ця база будувалася з 2000-х років і, на думку Варшави, є символом надійного військового союзу з Вашингтоном.

Об’єкт під назвою Aegis Ashore є частиною загального протиракетного щита НАТО, який, за даними альянсу, здатний перехоплювати балістичні ракети малої та середньої дальності. До інших ключових компонентів системи захисту входять ще одна база Aegis Ashore у Румунії, есмінці ВМС США, що дислокуються в іспанському порту Рота, а також радар раннього попередження в турецькому місті Куреджик.

Москва розглядає проєкт як “загрозу” своїй безпеці з 2007 року, ще коли база в Польщі була в стадії планування. Проте НАТО наполягає на суто оборонному характері системи.