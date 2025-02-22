США тиснуть на союзників, щоб вони заблокували резолюцію ООН, яка засуджує Росію

США намагаються заблокувати українську резолюцію в Організації Об’єднаних Націй, яка засуджує Росію за її агресивну війну, повідомляють джерела Bloomberg, знайомі з цим питанням.

Адміністрація президента Дональда Трампа закликала всіх членів ООН натомість підтримати американський текст, спрямований на визначення “шляху до миру” між Києвом і Москвою, йдеться в заяві Державного департаменту.

Джерела, які говорили на умовах анонімності, повідомили, що вони були вражені наполегливістю США, а також їхнім небажанням засудити Росію за повномасштабне вторгнення в Україну, розпочате 24 лютого 2022 року.

Американський проєкт також не містить жодних посилань на принципи суверенітету та територіальної цілісності України, які були частиною попередніх резолюцій ООН, підтриманих США та їхніми союзниками.

Хоча союзники підтримують прагнення Трампа до довготривалого припинення конфлікту, мир не буде стійким без гарантій суверенітету України, а також без притягнення країни-агресора до відповідальності, сказав один з співрозмовників Bloomberg.

Запропонований США текст, з яким ознайомилося агентство, висловлює жаль з приводу «трагічної загибелі людей в ході конфлікту між Російською Федерацією та Україною» і «благає про швидке завершення конфлікту і далі закликає до тривалого миру».

Очікується, що наступного тижня Генеральна Асамблея ООН проголосує за пов’язані з Україною резолюції і поправки, щоб відзначити три роки з моменту повномасштабного вторгнення Росії.

Це відбувається після того, як союзники були шоковані нещодавніми заявами Трампа, які, як видається, перегукуються з російськими тезами, спрямованими на підрив легітимності президента Володимира Зеленського.