Суспільство

США тиснуть на союзників, щоб вони заблокували резолюцію ООН, яка засуджує Росію
22 Лютого 2025 15:14
Український поліцейський відстежує російські безпілотники з пошкодженого житлового багатоповерхового будинку в місті Оріхів Запорізької області, 12 лютого 2025 року / Фото Reuters
Український поліцейський відстежує російські безпілотники з пошкодженого житлового багатоповерхового будинку в місті Оріхів Запорізької області, 12 лютого 2025 року / Фото Reuters

США намагаються заблокувати українську резолюцію в Організації Об’єднаних Націй, яка засуджує Росію за її агресивну війну, повідомляють джерела Bloomberg, знайомі з цим питанням.

Адміністрація президента Дональда Трампа закликала всіх членів ООН натомість підтримати американський текст, спрямований на визначення “шляху до миру” між Києвом і Москвою, йдеться в заяві Державного департаменту.

Джерела, які говорили на умовах анонімності, повідомили, що вони були вражені наполегливістю США, а також їхнім небажанням засудити Росію за повномасштабне вторгнення в Україну, розпочате 24 лютого 2022 року.

Американський проєкт також не містить жодних посилань на принципи суверенітету та територіальної цілісності України, які були частиною попередніх резолюцій ООН, підтриманих США та їхніми союзниками.

Хоча союзники підтримують прагнення Трампа до довготривалого припинення конфлікту, мир не буде стійким без гарантій суверенітету України, а також без притягнення країни-агресора до відповідальності, сказав один з співрозмовників Bloomberg.

Запропонований США текст, з яким ознайомилося агентство, висловлює жаль з приводу «трагічної загибелі людей в ході конфлікту між Російською Федерацією та Україною» і «благає про швидке завершення конфлікту і далі закликає до тривалого миру».

Очікується, що наступного тижня Генеральна Асамблея ООН проголосує за пов’язані з Україною резолюції і поправки, щоб відзначити три роки з моменту повномасштабного вторгнення Росії.

Це відбувається після того, як союзники були шоковані нещодавніми заявами Трампа, які, як видається, перегукуються з російськими тезами, спрямованими на підрив легітимності президента Володимира Зеленського.


Теги: , ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
22 Лютого 2025 15:14

США тиснуть на союзників, щоб вони заблокували резолюцію ООН, яка засуджує Росію
22 Лютого 2025 14:48

Зеленський провів переговори з лідерами Нідерландів, Албанії та Великої Британії
22 Лютого 2025 13:14

Зеленський не готовий підписати “проблемну” угоду з США – Sky News
22 Лютого 2025 12:46

На ЧАЕС тривають відновлювальні роботи на об’єкті укриття
22 Лютого 2025 10:05

ЄС готує пакет військової допомоги Україні на €20 млрд
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Денис ПРОКОПЕНКО

Безнадія починається там, де люди під тиском обставин відмовляються боротись за своє
Ігор ЧЕРНЯК

“Слабкі місця” нашої позиції
Лана ЗЕРКАЛЬ

50% стали каменем спотикання у спілкуванні між Україною та США
Олександр РОДНЯНСЬКИЙ

Победители и побежденные по-настоящему определятся через 10-20 лет
Юрій ЛУЦЕНКО

Вибори по-білоруськи?
Юрій САПРОНОВ

Сильний домовляється і вже домовився із сильним. Без нас
усі думки