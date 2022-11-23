Економіка

США та ЄС готуються оголосити про максимальну ціну на російську нафту

23 Листопада 2022 07:46
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нафта, санкції

Вашингтон та його союзники планують завершити розробку максимального рівня цін на російську нафту протягом найближчих кількох днів, повідомило міністерство фінансів США.

Країни “Великої сімки”, ЄС та Австралія хочуть запровадити ці обмеження, щоб позбавити Москву ключового джерела коштів для фінансування війни в Україні, а також спробувати знизити високі світові ціни на енергоносії.

У вівторок високопоставлений представник Мінфіну США повідомив журналістам, що Євросоюз проводить консультації з членами блоку щодо рівня цін, а ширша коаліція зробить кроки щодо введення обмежень, як тільки процес у ЄС буде завершено.

“Ми очікуємо, що протягом найближчих кількох днів вони завершать свої консультації щодо встановлення цін, і ми просунемося вперед […] щодо введення граничного рівня цін до 5 грудня”, – додав чиновник.

Видання Wall Street Journal напередодні повідомляло з посиланням на джерела, що на середу заплановано зустріч представників 27 країн ЄС, які намагатимуться узгодити стелю цін на нафту в районі 60-70 доларів за барель.

Тим часом агентство Bloomberg пише, що ЄС вирішив пом’якшити обмеження та запропонував запровадити 45-денний перехід до введення стелі (видання називає граничний рівень у районі 40-60 доларів). Він застосовуватиметься нафти, завантаженої до набрання чинності санкцій 5 грудня і розвантаженої до 19 січня.


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