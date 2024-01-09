Політика

США та Україна обговорили подальші кроки, які посилять розвиток української економіки

9 Січня 2024 21:48
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сша, україна

Представники урядів США і України провели у вівторок онлайн-обговорення подальших кроків, які мають створити додатковий імпульс для розвитку української економіки, в тому числі у стратегічних галузях та бізнес-секторі.

Про це повідомила за результатами зустрічі посол України у США Оксана Маркарова.

«Разом із першою віце-прем’єр-міністеркою – міністеркою економіки України Юлією Свириденко провели важливу зустріч зі Спеціальною представницею США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер та послом США в Україні Бріджет Брінк», – зауважила Маркарова.

Вона повідомила, що під час онлайн-зустрічі були детально обговорені та скоординовані «подальші спільні з американськими партнерами кроки для надання додаткового імпульсу економічному розвитку України».

При цьому, особлива увага приділялася реальному сектору економіки, підтримці як стратегічних галузей, так і малого та середнього бізнесу.


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