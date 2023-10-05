Політика

США та союзники вивчають варіанти передачі Україні заморожених активів РФ, – Блінкен

5 Жовтня 2023 06:42
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сша, допомога

США та європейські партнери вивчають які правові підстави є для використання заморожених російських активів для відновлення України – йдеться про $300 мільярдів.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен під час дискусії в університеті Техасу в Остіні.

“На мою думку, якщо ти щось зламав, то плати. І якщо росіяни зламали, вони мусять за це заплатити. І один зі способів це зробити – якраз через ці активи. Ми маємо переконатись, що для цього є юридична база. Як я і зауважив, оскільки більшість цих активів – в Європі, європейці також мають бути переконані, що для цього існує юридичне підґрунтя”, – сказав Блінкен.

Мова йдеться про $300 мільярдів. У разі, якщо дозволити Росії робити те, що вона робить з Україною без покарання, це надішле сигнал у всьому світі країнам, які збираються розпочати агресію, що їм це зійде з рук: “Це відкриття скриньки Пандори із конфліктами. Нікому не буде добре у цьому світі, світі конфлікту та агресії”.

Він вважає, що у цьому світі США незмінно були б втягнуті у конфлікт, і це обійшлось би значно дорожче, ніж підтримка України.


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