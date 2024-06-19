США та союзники обговорюють, що запропонувати Україні на майбутньому саміті НАТО, – CNN

Сполучені Штати і кілька ключових союзників, включаючи Велику Британію, активно обговорюють, які зобов’язання надати Україні щодо вступу в Альянс на майбутньому 75-му саміті НАТО у Вашингтоні.

Про це повідомляє CNN.

Як зазначає видання, США стикаються з критикою з боку різних європейських країн за те, що вони “не готові зайти так далеко”. Серед критиків – країни, які знаходяться поблизу кордону з Росією.

Офіційні особи США і Німеччини запропонували, щоб під час саміту НАТО наступного місяця Альянс пообіцяв, що Україна матиме “міст” до членства в НАТО, а не “незворотній шлях”, як заявив у квітні Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

Остаточне формулювання, яке Альянс зробить щодо України під час липневого саміту у Вашингтоні, має вирішальне значення. Воно буде ретельно обговорюватися членами Альянсу протягом наступних днів, а потім піддаватиметься ретельному аналізу, оскільки воно окреслить світові, зокрема Росії, цілі України в рамках НАТО.

При цьому, за даними видання, більшість країн Центральної Європи розчаровані двозначністю та зволіканням адміністрації Байдена. Інший європейський посадовець заявив, що союзники ЄС безпосередньо лобіювали Білий дім, щоб зробити шлях України якомога чіткішим.

Посадовець зі східноєвропейської країни у коментарі CNN заявив, що США залишаються “гнучкими” перед офіційними зустрічами наступного місяця. Офіційні особи підкреслюють, що комюніке НАТО ще не ухвалене, а питання активно обговорюється.