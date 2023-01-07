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США та Італія обговорюють передачу Україні ППО SAMP-T

7 Січня 2023 16:22
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сша, італія

США просять Італію прискорити наступний пакет військової допомоги для України. До нього можуть увійти зенітно-ракетні комплекси SAMP-T.

Про це повідомляє La Repubblica.

Помічник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван та дипломатичний радник прем’єр-міністра Італії Франческо Тало обговорили це у телефонній розмові.

Представники двох країн обговорили постачання озброєння для України. Йшлося про батарею комплексів SAMP-T. Наразі Італія остаточно не затвердила шостий пакет військової допомоги, але незабаром може це зробити.

За даними The Military Balance за 2021 рік, станом на кінець минулого року Італія мала 20 комплексів SAMP/T.

Цей комплекс за своїми характеристиками здатен прикривати критичну інфраструктуру від балістичних та крилатих ракет.

Зараз французькі та італійські зенітники використовують SAMP/T в модифікації Block 1, що дозволяє боротись із балістичними ракетами з дальністю до 600 км.

Батарея SAMP/T складається з таких елементів – радіолокаційна станція Thompson-CSF ARABEL кабіна бойового управління (FCU) та до 6 самохідних пускових установок вертикального старту з пусковими модулями на 8 зенітних ракет Aster-30.


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