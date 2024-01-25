США та Ірак розпочнуть переговори про закриття американської військової місії — Reuters

Вашингтон та Багдад планують розпочати переговори про закриття міжнародної військової коаліції на чолі з США в Іраку і про те, як замінити її двосторонніми відносинами, що є кроком вперед у процесі, який зайшов у глухий кут через війну в Секторі Гази. Про це повідомляє Reuters, посилаючись на джерела.

США надіслали це повідомлення Багдаду в листі, який посол Штатів в Іраку Аліна Романовські передала міністру закордонних справ країни Фуаду Хусейну в середу, 24 січня. Вашингтон наголосив, що напади на сили США з боку підтримуваних Іраном бойових угруповань в Іраку повинні припинитися.

Міністерство закордонних справ Іраку заявило, що було передано “важливий” лист, і прем’єр-міністр країни уважно вивчить його. Очікується, що переговори триватимуть кілька місяців, якщо не довше, а їхній результат буде неясним.

Присутність місії міжнародної коаліції в Іраку зазнає дедалі більшого тиску.

Ірак став свідком ескалації атак між ополченцями і американськими військами з початку загострення в Секторі Гази: бойовики намагаються чинити тиск на США, через те, що Вашингтон підтримує Ізраїль.

Ескалація насильства призвела до того, що прем’єр-міністр Іраку Мохаммед Шіа ас-Судані закликав до швидкого виведення сил коаліції на чолі з США та переговорів – процесу, який був розпочатий минулого року, але зайшов у глухий кут на тлі війни в Секторі Гази.

Вашингтон не хотів вести переговори про можливе виведення військ на тлі атак бойовиків, побоюючись, що будь-які зміни в місії будуть виглядати як вимушені, що підбадьорить регіональних суперників, зокрема Іран.

Але розрахунок змінився на тлі усвідомлення того, що атаки, швидше за все, не припиняться, а збереження статус-кво веде до постійної ескалації.

“США та Ірак близькі до угоди про початок діалогу в межах Вищої військової комісії, про який було оголошено ще в серпні”, – сказав американський чиновник.

За його словами, комісія дозволить спільно оцінити здатність іракських сил безпеки боротися з Ісламською державою і сформувати характер двосторонніх відносин у сфері безпеки.

“Ми обговорювали це протягом декількох місяців. Час не пов’язаний з нещодавніми атаками. Під час переговорів США зберігатимуть повне право на самооборону”, – сказав чиновник.

Напади скоєні іракськими ополченцями з тісними зв’язками з Іраном, більшість з яких не мають представництва в парламенті або уряді країни, але все ще впливають на прийняття рішень.

Іракські та американські офіційні особи сподіваються, що початок переговорів приведе до зниження політичного тиску на уряд Іраку та потенційно зменшить кількість нападів на війська США.