Суспільство

США та Данія проведуть навчання у Балтійському морі

17 Вересня 2023 09:55
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сша, навчання, данія

Американські та данські військові на острові Борнхольм у Балтійському морі проведуть спільні навчання із захисту конвоїв з використанням ракет SM-6.

Про це повідомили на сайті шостого флоту США.

“Проводячи ці операції з території Данії, Сполучені Штати підтверджують стратегічну важливість Данії як ключового союзника щодо забезпечення регіональної стабільності”, — мовиться у повідомленні.

Як вказали військові, ракетна система SM-6 має здатність перехоплювати загрози з повітря, включаючи балістичні ракети на кінцевій фазі польоту. Конструкція ракети подвійного призначення забезпечує високоточне ураження як стаціонарних наземних, так і рухомих морських цілей.

Контейнерна конфігурація пускової установки SM-6 підвищує оперативну гнучкість ВМС, сприяючи швидкому розгортанню та використанню на різних театрах воєнних дій, тим самим підкреслюючи прихильність Сполучених Штатів до забезпечення інтересів своєї безпеки та союзників.

Відпрацювання розпочнуться 18 вересня, додали американські військові.


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