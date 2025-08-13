США ставлять трекери на чипи Nvidia та AMD, аби відстежити незаконні постачання до Китаю, — Reuters

Деякі партії продукції з чіпами Nvidia та AMD, за ініціативи американської влади, обладнують спеціальними трекерами для відстеження незаконних поставок до Китаю.

Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на обізнані джерела.

Мета заходів – виявляти чипи зі штучним інтелектом, які переправляють у регіони, що підпадають під експортні обмеження США.

За даними співрозмовників Reuters, трекери монтують у деяких партіях продукції Dell і Super Micro з процесорами Nvidia та AMD. На якому саме етапі вони встановлюються – невідомо.

Отримані дані можуть використовувати для розслідувань щодо порушень правил експортного контролю.

Reuters нагадує, що використання “маячків” є поширеним інструментом американських правоохоронців у боротьбі з обходом обмежень. Раніше їх застосовували, зокрема, для моніторингу експорту авіадеталей та постачання напівпровідників за кордон.