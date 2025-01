У Білому домі заперечили інформацію про скасування наказу про заморожування федеральних грантів

Адміністративно-бюджетне управління Білого дому скасовує розпорядження адміністрації президента США Дональда Трампа про заморожування витрат на федеральні гранти.

За даними Washington Post, рішення про заморозку викликало “масовий хаос і плутанину у Вашингтоні”, поставивши під загрозу програми, які фінансують школи, житлові субсидії та медичну допомогу для малозабезпечених американців. Найбільше постраждала система Medicaid, чий вебпортал вийшов з ладу.

Попри звинувачення Білого дому на адресу ЗМІ у перебільшенні ситуації, адміністрація стикнулася з численними дзвінками від законодавців та чиновників штатів, які вимагали пояснень щодо впливу указу на їхні регіони. У підсумку рішення про замороження було скасовано.

Доповненно. Прес-секретаря Білого дому Кароліна Лівітт тим часом спростовує повідомлення ЗМІ про те, що указ про заморозку скасовано.

За її словами, мова йдеться про скасування заморозки тільки для федеральних грантів і позик усередині США.

This is NOT a rescission of the federal funding freeze.



It is simply a rescission of the OMB memo.



Why? To end any confusion created by the court's injunction.



The President's EO's on federal funding remain in full force and effect, and will be rigorously implemented.