Політика

У Білому домі заперечили інформацію про скасування наказу про заморожування федеральних грантів
29 Січня 2025 21:08
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Президент США Дональд Трамп виступає перед журналістами / Фото: The Washington Post
Президент США Дональд Трамп виступає перед журналістами / Фото: The Washington Post

Адміністративно-бюджетне управління Білого дому скасовує розпорядження адміністрації президента США Дональда Трампа про заморожування витрат на федеральні гранти.

За даними Washington Post, рішення про заморозку викликало “масовий хаос і плутанину у Вашингтоні”, поставивши під загрозу програми, які фінансують школи, житлові субсидії та медичну допомогу для малозабезпечених американців. Найбільше постраждала система Medicaid, чий вебпортал вийшов з ладу.

Попри звинувачення Білого дому на адресу ЗМІ у перебільшенні ситуації, адміністрація стикнулася з численними дзвінками від законодавців та чиновників штатів, які вимагали пояснень щодо впливу указу на їхні регіони. У підсумку рішення про замороження було скасовано.

Доповненно. Прес-секретаря Білого дому Кароліна Лівітт тим часом спростовує повідомлення ЗМІ про те, що указ про заморозку скасовано.

За її словами, мова йдеться про скасування заморозки тільки для федеральних грантів і позик усередині США.

24 січня державний секретар США Марко Рубіо зупинив на 90 днів видачу більшості грантів іноземної допомоги.

Цим документом також закликали кожне агентство провести “всебічний аналіз”, щоб переконатися, що його програми грантів відповідають указам Дональда Трампа щодо згортання політики різноманітності, інклюзії та підтримки чистої енергетики.


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