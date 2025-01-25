США зупинили більшість іноземної допомоги, зокрема й для України: що відомо

Державний департамент США оголосив негайну широкомасштабну паузу в наданні іноземної допомоги. Державний секретар Марко Рубіо зупинив видачу більшості грантів на 90 днів. Наказ може стосуватися й фінансування військової допомоги Україні

Про це пише видання Politico.

Державний секретар США Марко Рубіо 24 січня зупинив витрати на більшість грантів іноземної допомоги на 90 днів. Наказ, який шокував чиновників Державного департаменту, схоже, стосується фінансування військової допомоги Україні.

Вказівка Рубіо видана всім дипломатичним і консульським установам, вимагає від співробітників департаменту видати “накази про припинення роботи” майже по всім “існуючим грантам іноземної допомоги”, згідно з документом, який набув чинності негайно.

Наказ шокував деяких чиновників міністерства своїми широкими повноваженнями.

Втім, документ передбачає деякі винятки. У ньому зазначено, що іноземне військове фінансування Єгипту та Ізраїлю буде продовжено.

За словами нинішніх і колишніх урядовців, це може призвести до цивільної відповідальності уряду США, оскільки за невиконані контракти можуть бути подані позови, якщо буде встановлено, що їхні умови були порушені, хоча в деяких пунктах інструкції йдеться про те, що рішення мають бути “узгоджені з умовами відповідного контракту”.

Водночас кореспондент “Голосу Америки” Остап Яриш спростовує інформацію Politico.

“У Пентагоні мені кажуть протилежне – що цей указ військової підтримки не стосується. Не знаю, що саме має на увазі POLITICO. Підозрюю, може йтись про програму FMF, але закладені кошти на підтримку України давно витратили”, – написав він у мережі X.

В Пентагоні мені кажуть протилежне – що цей указ військової підтримки не стосується. Не знаю, що саме має на увазі POLITICO. Підозрюю, може йтись про програму FMF, але закладені кошти на підтримку України давно витратили. — Ostap Yarysh (@OstapYarysh) January 24, 2025

Також призупинив проєкти з підтримки України USAID, пише Reuters.

“Чиновник USAID, який побажав залишитися неназваним, сказав, що офіцерам, відповідальним за проєкти в Україні, було наказано зупинити всю роботу”, – йдеться в повідомленні.

За даними Reuters, організаціям доведеться припинити будь-яку діяльність, зокрема всі життєво необхідні медичні послуги, ВІЛ/СНІД, харчування, здоров’я матері та дитини, усі роботи в сільському господарстві, будь-яку підтримку організацій громадянського суспільства та освіту.

Нагадаємо, раніше в Центрі протидії дезінформації заявляли, що указ президента США Дональда Трампа про зупинку програм зовнішньої допомоги на 90 діб не стосується військової допомоги Україні.