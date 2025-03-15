США просять Данію допомогти з яйцями

США звернулися до Данії з проханням експортувати курячі яйця, щоб допомогти впоратися з їх нестачею, спричиненою пташиним грипом, повідомляє Independent.

Цього року через спалахи захворювання в США було вибраковано понад 30 мільйонів курей-несучок, унаслідок чого ціни на яйця зросли майже вдвічі за рік у січні і перевищили 8 доларів за дюжину до кінця лютого.

Але для США час запиту незручний: Данія входить до переліку країн, що відчувають на собі удар тарифних війн Дональда Трампа, а сам президент США викликав обурення в країні своїми вимогами придбати данську територію Гренландію.

Під час передвиборчої кампанії Трамп пообіцяв знизити ціни на яйця в перший день свого другого терміну, а в нещодавньому виступі на спільному засіданні Конгресу звинуватив свого попередника Байдена в ціноутворенні, яке «вийшло з-під контролю».

Однак дефіцит яєць триває, і промислова організація Danish Eggs заявила, що США звернулися до неї з проханням збільшити експорт, щоб допомогти відновити постачання яєць.

Керівник сектору Danish Eggs Йорген Нюберг Ларсен розповів AgriWatch, що Данія – не єдина європейська країна, до якої звертаються з проханням відправити додаткові яйця до США.

«Вони зверталися до нас, щоб дізнатися, скільки ми можемо поставити. Вони також написали моїм колегам у Нідерландах, Швеції та Фінляндії», – сказав він данському торговому виданню AgriWatch. Ларсен заявив, що виконати прохання буде непросто.

«Крім іншого, яйця в США – як для споживання, так і для виробництва яєчних продуктів – мають бути вимиті, а в ЄС це заборонено», – сказав він.

За даними Міністерства сільського господарства США, наразі США імпортують яйця з Мексики і Туреччини, борючись зі спалахом пташиного грипу, що розпочався 2022 року і до теперішнього часу знищив близько 150 мільйонів птахів.

Трамп заявив, що він «докладає всіх зусиль, щоб домогтися зниження цін на яйця». Раніше його адміністрація оголосила, що вкладе в птахівництво близько 1 млрд доларів, зокрема 500 млн доларів на посилення заходів біобезпеки, щоб уповільнити або зупинити поширення пташиного грипу, а також на допомогу фермерам.

Міністерство юстиції також розпочало розслідування цін на яйця і конкуренції на ринку яєць у зв’язку з підозрами, що деякі виробники використовують пташиний грип для надмірного завищення цін.

Запит на експорт європейських яєць надійшов у той момент, коли Трамп посилив свої тарифні війни, погрожуючи підвищити податки на ввезені в США європейські алкогольні напої, включно з шампанським, на 200%.

«Весь світ нас обдирає!!!» – заявив він на своїй соціальній платформі Truth цього тижня.

Погрози Трампа щодо алкоголю стали відповіддю на заяву Європейського союзу про підвищення тарифів на імпорт зі США на суму 28 млрд доларів, включно з віскі з Кентуккі та мотоциклами.

Трамп також стикається з реакцією Данії на його плани щодо Гренландії. У четвер президент повторив свої вимоги про придбання країни, заявивши, що вірить у те, що США в кінцевому підсумку анексують її.

«Я думаю, це станеться», – сказав Трамп журналістам, сидячи поруч із генеральним секретарем НАТО і колишнім прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте в Білому домі.