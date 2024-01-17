Політика

США повернули хуситам статус терористичної організації

17 Січня 2024 19:00
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Сполучені Штати знову внесли угруповання єменських хуситів до переліку міжнародних терористичних організацій після їхніх нападів у Червоному морі та Аденській затоці на військові сили країни й міжнародні судна протягом останніх місяців.

Про це повідомив радник американського президента з національної безпеки Джейк Салліван.

«Ці напади відповідають хрестоматійному визначенню тероризму. Вони поставили під загрозу персонал США, цивільних моряків і наших партнерів, поставили під загрозу світову торгівлю та загрожували свободі судноплавства», — заявив Салліван. 

Тож, угруповання хуситів, також відоме як «Ансар Аллах», визнали терористичним «у відповідь на тяглі загрози та напади».

За його словами, це визначення є важливим інструментом для перешкоджання фінансуванню тероризму, подальшого обмеження доступу хуситів до фінансових ринків і притягнення їх до відповідальності. Салліван додав, що у разі припинення атак у Червоному морі та Аденській затоці, Сполучені Штати «негайно переоцінять» цей статус.

Рішення набуде чинності за 30 днів. За словами радника, це дозволить США убезпечити народ Ємену від заходів, що вживатимуться проти хуситів. Так, планується впровадження певних винятків. Наприклад, США обіцяє, що комерційні поставки продовольства, ліків та палива в єменські порти відбуватимуться і надалі.

За часів президентства Дональда Трампа США вже визнавали хуситів терористами, а втім, невдовзі після інавгурації Джо Байдена у 2021 році рішення скасували.


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