США посилюють вимоги угоди щодо природних ресурсів України

Україна в суботу серйозно розглядала переглянуту американську пропозицію щодо своїх природних ресурсів, яка містить практично ті ж самі положення, які Київ раніше відкинув як занадто обтяжливі, пише видання The New York Times, яке ознайомилося з проектом документа нової пропозиції.

Деякі умови виглядають навіть жорсткішими, ніж у попередньому проекті, стверджує NYT.

Хоча Україна не завершила роботу над угодою станом на другу половину дня суботи, її згода на ці умови означатиме капітуляцію перед американськими вимогами після тижня інтенсивного тиску з боку президента Трампа. Американський президент розглядає доступ до мінеральних багатств України як необхідну компенсацію за мільярди, які Сполучені Штати надали Києву на відбиття нападу Росії.

Угода може позбавити Україну коштів, які зараз здебільшого інвестуються у військову та оборонну промисловість, і які могли б допомогти у відновленні країни після закінчення війни.

Умови нової пропозиції, датованої 21 лютого, з якою ознайомилося видання The New York Times, вимагають від України відмовитися від половини доходів від природних ресурсів, включаючи мінерали, газ і нафту, а також від доходів від портів та інших об’єктів інфраструктури.

Подібна вимога містилася і в попередній версії угоди, датованій 14 лютого. Чотири нинішні і колишні українські чиновники та один український бізнесмен, які були ознайомлені з умовами нової пропозиції, підтвердили, що вимога залишилася незмінною.

Україна пропонувала перспективу партнерства зі Сполученими Штатами щодо своїх природних ресурсів як спосіб переконати Трампа надати додаткову підтримку її військовим зусиллям, а також гарантії проти майбутньої російської агресії, якщо буде укладена мирна угода.

Новий документ не передбачає ні того, ні іншого. Зокрема, президент Володимир Зеленський домагався гарантій безпеки для України – умови, яка була відсутня в першому проєкті угоди, представленому йому минулого тижня, що спонукало його відмовитися від підписання угоди.

У новому документі зазначено, що доходи будуть спрямовані до фонду, в якому Сполучені Штати мають 100-відсоткову фінансову частку, і що Україна має робити внески до цього фонду, поки він не досягне 500 мільярдів доларів – суми, яку Трамп вимагав від зруйнованої війною країни в обмін на американську допомогу.

Ця сума, яка більш ніж удвічі перевищує економічний обсяг України до війни, не згадувалася в попередній версії угоди. Незрозуміло, чи просить Трамп цю суму в обмін на минулу американську військову та фінансову допомогу, чи вона також поширюватиметься на майбутню підтримку.

У переглянутій пропозиції йдеться про те, що Сполучені Штати можуть реінвестувати частину надходжень у післявоєнну відбудову України, в тому числі шляхом інвестування в розвиток надр та інфраструктури країни.

Новий проект угоди також містить положення про надходження з територій, які зараз окуповані Росією, у разі їхнього звільнення: частка надходжень від видобутку корисних копалин зі звільнених територій становитиме 66 відсотків. Наразі Росія окупувала близько п’ятої частини території України, включаючи значну частину багатого на ресурси Донбасу.

Угода потенційно може бути укладена до кінця дня в суботу, але також може бути відкладена, враховуючи попередню опозицію Зеленського до її умов.

Кіт Келлог, спеціальний посланник Трампа в Україні та Росії, відвідав Київ з середи по п’ятницю і обговорив нову пропозицію з Зеленським.

Потенційна угода щодо українських ресурсів була головним предметом суперечок у відносинах між Зеленським і Трампом, які стрімко погіршуються. Минулого тижня їхня взаємодія набула гострого характеру, коли американський президент напав на Зеленського в дуже особистих висловлюваннях, назвавши його «необраним диктатором».

Український президент, у свою чергу, заявив, що Трамп живе в «дезінформаційній бульбашці» після того, як Трамп неправдиво заявив, що Україна розпочала війну проти Росії.

Двоє людей, які ознайомилися з новою пропозицією, сказали, що однією з небагатьох змін, зроблених Сполученими Штатами, які могли б задовольнити Україну, було вилучення положення про те, що угода підпадає під юрисдикцію нью-йоркського суду. Це положення викликало занепокоєння української сторони, оскільки могло послабити правову позицію України у разі виникнення спору.

За даними німецької дослідницької організації Kiel Institute for the World Economy, Сполучені Штати виділили 119 мільярдів доларів на допомогу Україні.

Адміністрація Трампа вважає, що сама присутність американських економічних інтересів в Україні є гарантією безпеки для Києва. В останні дні чільні члени американського кабінету міністрів тиснули на Зеленського, щоб він підписав угоду.

«Президент Зеленський підпише цю угоду, і ви побачите це в дуже короткій перспективі», – заявив у п’ятницю радник президента США з національної безпеки Майк Волтц. «І це добре для України. Що може бути краще для України, ніж економічне партнерство зі Сполученими Штатами?»