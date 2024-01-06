США попередили Київ про перебої поставок ракет Patriot

США незабаром не зможуть забезпечити передані Україні зенітні ракетні комплекси Patriot ракетами-перехоплювачами, пише The New York Times. За даними видання, із відповідним попередженням виступили представники Білого дому та міністерства оборони, не назвавши конкретних термінів. Вартість однієї такої ракети варіюється в діапазоні від 2 до 4 мільйонів доларів, зазначає газета.

Сполучені Штати є лідером за обсягом допомоги Україні, яка майже два роки протистоїть військовому вторгненню Росії. За оцінкою німецького Інституту світової економіки в Кілі (IfW), Вашингтон до кінця жовтня 2023 року виділив на військову підтримку Києва вже 43,8 млрд. євро, на фінансову допомогу – майже 25 мільярдів, а на гуманітарну – 2,5 мільярда.

Раніше у Білому домі заявляли, що Пентагон використав 97 відсотків із коштів, отриманих на допомогу Україні. Очікується, що Конгрес США повернеться до питання підтримки Києва вже в січні після закінчення канікул законодавців.

На початку січня командувач Об’єднаних збройних сил України генерал-лейтенант ЗСУ Сергій Наєв попередив про гостру нестачу боєприпасів для захисту України від російських ракетних обстрілів. Зараз боєприпасів для українських мобільних систем ППО “достатньо, щоб витримати наступні важкі атаки”, заявив Наєв, однак у середньостроковій та довгостроковій перспективі Україні “природно потрібна допомога західних країн для поповнення запасів ракет”. Йдеться “насамперед про більшу кількість боєприпасів”.

“Звичайно, ми хотіли б мати більше ракет для Patriot та самих систем”, – додав Наєв. На його переконання, шляхом обстрілів Києва, Харкова та інших українських міст, що частішали, російська армія хоче “по-справжньому виснажити систему ППО”.

Нове фінансування американської військової допомоги України можливе лише зі схвалення Конгресу. Проте представникам Демократичної та Республіканської партій поки що не вдалося досягти консенсусу з цього питання.

Білий дім просить виділити на допомогу Україні 61,3 млрд. доларів. Республіканці відмовляються узгоджувати цей транш без виділення додаткових коштів на вирішення внутрішніх проблем – зміцнення кордону США з Мексикою та обмеження масштабів нелегальної міграції.