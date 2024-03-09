США планує направити до Києва кілька десятків дипломатів

Держдепартамент США планує направити кілька десятків дипломатів до посольства в Києві та надати чиновникам більше свободи пересування прилеглими регіонами, повідомляє Foreign Policy.

Цей крок було зроблено незважаючи на побоювання адміністрації Байдена, що присутність в Україні ще більшої кількості американських дипломатів або військових збільшить ризик втягування Вашингтона в конфлікт із Росією.

Держдепартамент може направити до 30-40 додаткових співробітників у посольство США в Києві, щоб допомогти послу Бріджет Брінк впоратися з об’ємом роботи, що охоплює контроль за майже 45 мільярдами доларів військової допомоги США, що надійшла до України, а також ще мільярдами доларів, наданими для підтримки економіки та енергосистеми України.

Це також дозволить Брінк та іншим дипломатам вільно переміщатися Київською областю, яка простягається від передмість столиці України до кордону з Білоруссю, не запитуючи попереднього дозволу Білого дому. Американські дипломати і підрядники раніше були обмежені в пересуванні тільки в межах міської межі Києва без дозволу Ради національної безпеки.

“Штат посольства в Києві занадто малий, і співробітники не можуть вибратися за межі міста, щоб поговорити з людьми, які перебувають ближче до передової, про те, як насправді йдуть справи”, – каже сенатор-республіканець Джим Ріш.

У зонах минулих конфліктів співробітники американських посольств, включно з чиновниками з оборонного співробітництва, мали змогу надавати іноземним союзникам докладнішу інформацію про те, як використовувати американські системи озброєнь, наприклад, поради з наведення і стрільби з артилерії.

За словами чиновників, обмеження на пересування, які поширюються і на американських підрядників, створили вузькі місця в обороні України, не даючи змоги експертам вирушати на передову, щоб допомогти відремонтувати надану США зброю, і подовжуючи і без того розтягнутий канал військового обслуговування. Наприклад, згідно з американським експортним законодавством, українські компанії не мають ліцензії на ремонт стволів гаубиць M777 американського виробництва. Вони можуть робити копії, але при цьому ризикують порушити права інтелектуальної власності.

Наразі в посольстві США в Києві працюють від 100 до 200 американських дипломатів і військовослужбовців, точні дані засекречені. До початку конфлікту штат посольства США в Києві налічував близько 800 осіб, хоча більшу частину з них становили найняті на місці українські співробітники.