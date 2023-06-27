Політика

США підтримували прямий зв‘язок з Росією під час бунту Пригожина -ISW

27 Червня 2023 07:43
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росія, сша, вагнер

Америка підтримувала прямий зв‘язок з Росією під час заколоту ПВК “Вагнер”, повідомив представник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.

Про це заявив на брифінгу представник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.

“У нас були хороші прямі комунікації з росіянами протягом вихідних. Ми очікуємо, що це зможе тривати й надалі”.

За його словами, США хотіли донести до РФ два меседжі: щодо захисту американських дипломатів і щодо того, що США не причетні до внутрішніх подій в Росії.

Крім того, він зауважив, що США “були в курсі подій на ранніх стадіях і залишалися в курсі подій з союзниками і партнерами, щоб переконатися, що ми всі маємо однакову точку зору на це і підходимо до цього з однакових позицій”.

На уточнююче питання, чи росіяни реагували в реальному часі на контакти США, Кірбі сказав: “Нестабільність в Росії − це те, що ми сприймаємо серйозно. І у нас, безумовно, було багато запитань протягом вихідних, як і у вас, про ситуацію в Росії і питання стабільності. І ми мали змогу в режимі реального часу, через дипломатичні канали, розмовляти з російськими офіційними особами про те, що нас турбує”.

Водночас він відмовився відповісти, що саме відбулося у Росії − заколот, спроба перевороту чи збройне повстання, − закликавши “не клеїти наклейку на бампер”.

Кірбі також додав, що наразі немає жодних ознак того, що відбулися якісь зміни в системі командування російськими збройними силами.


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