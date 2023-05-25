США підозрюють, що атаку безпілотників на Кремль могли організувати українці

Газета New York Times із посиланням на джерела в американській розвідці повідомляє, що США точно не знають, хто саме стояв за недавньою атакою безпілотників на Кремль, але підозрюють, що її могла організувати одна із структур, пов’язаних із українськими спецслужбами.

Як сказано в публікації, США не упевнені, що удар по Кремлю було здійснено за наказом українського керівництва. Однак це пов’язано з тим, що американська розвідка немає точних даних про причетність будь-яких конкретних українських структур чи людей до цієї операції.

Версію про причетність України до атаки на Кремль американські спецслужби ґрунтують на перехоплених розмовах російських та українських чиновників, пишуть автори статті. У цих розмовах російські офіційні особи висловлювали здивування у зв’язку з нападом і казали, що безпілотники направила на Кремль саме Україна.

“США також перехопили українські розмови, в яких чиновники висловлювали думку, що за цією акцією стоїть їхня країна, – пишуть автори. – Але ці чиновники, зважаючи на все, не знали, хто саме в українській системі міг її спланувати і здійснити”.

Як пише газета, така невизначеність пояснюється складною структурою українських спецслужб, які часто діють незалежно одна від одної та не завжди інформують про свої дії президента країни Володимира Зеленського.

“Американські розвідслужби фіксують появу не окресленого чіткими межами об’єднання українських структур, які можуть проводити не надто масштабні операції в Росії та за її межами – або з використанням своїх власних співробітників, або партнерів, які працюють під їх керівництвом, – сказано в публікації. – Чиновники говорять, що деякі такі місії здійснюються без серйозного контролю з боку Зеленського – або зовсім без нього”.

Журналісти NYT додають, що, на думку американських чиновників, таємні агенти українських спецслужб працюють переважно незалежно один від одного і не отримують прямих вказівок від Зеленського чи його колег у владі.

У США вважають, що президент України не затверджує плани всіх таємних операцій, а натомість задає спецслужбам загальний напрямок роботи, надаючи їм право рішення про конкретні дії. “Вчиняючи таким чином, Зеленський та інші керівники отримують можливість заперечувати, що знають про [ці операції]”, – роблять висновок автори публікації.

Серед операцій, до яких можуть бути причетні українські структури, у публікації названо вбивство дочки кремлівського ідеолога Олександра Дугіна, “військора” Владлена Татарського, а також недавні вилазки на територію Росії.

Приблизно так само американські чиновники розглядають вибухи на двох нитках газопроводу “Північний потік”, однак у цьому випадку зв’язку передбачуваних організаторів з українською владою поки не встановлено, зазначає видання.

Українська влада заперечувала свою причетність до удару безпілотниками по Кремлю, якого було завдано на початку травня. Російська влада назвала його спробою замаху на президента Росії Володимира Путіна і заявила, що його організувала Україна.